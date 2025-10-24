Crotone, Longo: "Dobbiamo ritenerci forti e cercare sempre la prestazione migliore"
In vista della gara contro la Cavese, il tecnico del Crotone Emilio Longo ha parlato in conferenza stampa: "Nelle ultime gare abbiamo dimostrato di poter cambiare pelle - riporta ilrossoblu -. Per me chi entra ha la stessa importanza di chi parte dall’inizio. Dare 30 minuti a un calciatore è una grande attestazione di stima. Il vantaggio di chi subentra è doppio: può impressionare e trova avversari più stanchi.
Dobbiamo ritenerci forti e accettare che si possa andare prima o dopo in mezzo al campo, ma cercare sempre la prestazione migliore".
