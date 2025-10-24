Parma, Cuesta: "Non siamo la squadra più bella della Serie A. Cresceremo, ne sono sicuro"

Carlos Cuesta, tecnico del Parma, parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Como, in programma domani al Tardini alle ore 15.00. Questo il suo pensiero sugli obiettivi del club: "Quando ho iniziato questo percorso avevamo obiettivi chiari: mantenere la categoria e migliorare ed esaltare i giocatori. Dunque devi pensare a come fare. La prima cosa è creare un'identità: dentro di essa hai diversi passaggi. Poi puoi cominciare a costruire. Creare una squadra è un atteggiamento, un modo di vivere, una cultura. Poi in campo queste cose le vedi: col Genoa ho visto una cultura e una voglia di sacrificarsi che ti aiuta. Noi poi vogliamo giocare bene, che ci può portare agli obiettivi. Ma in questo percorso devi darti priorità. Devi capire il contesto, perché c'è una responsabilità dietro: non posso fare solo ciò che mi piace ma anche ciò che è giusto. Dobbiamo legare tutto a un processo logico e c'è bisogno di tempo, che è il valore più grande per un allenatore.

L'aspetto difensivo è importante perché ti crea una stabilità. Quando poi hai risultati più positivi, allora la fiducia cresce. Quando ci sono giocatori nuovi, allora devi creare quella fiducia. Per cui creare il percorso difensivo è stata una nostra priorità. Sul gioco so che dobbiamo migliorare, ma so che i nostri atteggiamenti possono creare un'alchimia che ci può aiutare ad avere risultati con consistenza. Dobbiamo migliorare tanto a livello difensivo e offensivo anche. Sicuramente ne sono responsabile. Faccio quello che penso sia giusto. Abbiamo iniziato questo percorso così. Adesso attaccheremo meglio e difenderemo meglio. Dobbiamo trovare le relazioni giuste, quelle connessioni e quell'alchimia per sfruttare al massimo le qualità dei nostri giocatori. Il nostro focus sarà sempre costruire un contesto per aiutarli a fare meglio, ma ci sono delle priorità nel percorso. Giochiamo bene in alcune cose, ma sicuramente possiamo far meglio. Sono sicuro che faremo meglio e la cosa che mi piace di più è che i giocatori ci credono, lo vedo dall'atteggiamento. Adesso la priorità è essere una squadra competitiva, che ti porta a crescere. Dentro questo percorso vogliamo anche dare più stabilità. Il Como? Mi tolgo il cappello. Ha una visione chiarissima in tutto, di squadra e di club. Il lavoro di tutti è assolutamente encomiabile. In questi anni sono cresciuti tantissimo e giocano molto bene, sono un riferimento. Posso solo dire cose positive. Questo ci aiuta a migliorare, anche vedere l'esempio loro. Credo tantissimo in quello che stiamo facendo".

Rileggi la conferenza stampa integrale di Carlos Cuesta, tecnico del Parma, su TUTTOmercatoWEB.com