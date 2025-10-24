Parma, Cuesta: "Non dobbiamo concentrarci su Paz. Como squadra molto completa"

Carlos Cuesta, tecnico del Parma, parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Como, in programma domani al Tardini alle ore 15.00: "Ci aspettiamo una squadra che proporrà il suo calcio, dove la palla è il punto cardine, provano a costruire dal basso per progredire insieme e verticalizzare. Secondo me è una grande qualità loro. Quindi una squadra molto completa, con tanta capacità in transizioni e mettere in difficoltà l'avversario. Noi proveremo a fare la partita che vogliamo e portarla dove vogliamo giocarla".

Cutrone è il grande ex, anche Fabregas ne ha parlato. Come faceva a Como, le chiede di giocare centrale?

"Io con lui ho trovato disponibilità assoluta, me lo aspetto da lui e da tutti. Vogliono fare il meglio per la squadra e Cutrone è una persona che ha tanta energia, è il suo punto di forza, ha tanta fame. Sarà una partita speciale per lui ma Cutrone ha sempre fame di aiutare la squadra".

Ha preparato una gabbia per Nico Paz? Come si ferma?

"Con una difesa di squadra e tanta concentrazione, ma soprattutto capendo dove sono i suoi punti di forza e portarlo a essere il meno possibile in partita. Loro hanno tanta capacità anche con tanti altri giocatori, non dobbiamo concentrarci solo su lui".

Rileggi la conferenza stampa integrale di Carlos Cuesta, tecnico del Parma, su TUTTOmercatoWEB.com