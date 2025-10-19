Liverpool, che succede? Con lo United arriva il quarto ko di fila, Wirtz nel mirino della critica

Com'è possibile che la macchina infallibile da gol e vittorie di Arne Slot si sia inceppata? Eppure il Liverpool nelle ultime 4 partite non solo non ha vinto ma è rimasta anche a secco di punti, tra Premier e Champions League (Galatasaray). Un profondo rosso per i Reds che non cadevano quattro volte di fila (tra tutte le competizioni) da 11 anni. L'ultima volta? Nel novembre del 2014, quando c'era Brendan Rodgers in panchina. Allora la squadra terminò al 6° posto in campionato, venendo eliminata ai gironi di Champions e restando a mani vuote. Senza alcun trofeo.

Immergendoci nella crisi del Liverpool, possiamo snocciolare qualche dato ulteriore e negativo. In primis i Reds detenevano il record di imbattibilità ad Anfield contro il Manchester United dal 2016. In tempi più recenti invece, specialmente dopo il 2-1 subito fuori casa contro il Crystal Palace, sono iniziati i guai. In 4 partite la ciurma di Slot ha subito 7 gol e tra queste si è lasciata rimontare in 3 occasioni su 4.

L'assist di Federico Chiesa e il gol di Gakpo con lo United oggi sono le uniche note liete del pomeriggio. Intanto a Liverpool si è aperto il caso Florian Wirtz (partito fuori dall'undici titolare contro i Red Devils), ancora a secco di gol e assist in Premier League. Il trequartista tedesco è finito nel mirino delle critiche e ha fatto sorgere più di qualche perplessità nei tifosi Reds visto l'investimento enorme compiuto in estate per strapparlo al Bayer Leverkusen. Etichettato mister 150 milioni di euro (tra base fissa e bonus) non per caso.