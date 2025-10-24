Gozzi: "Se ai tempi di Caputo avessi preso anche Donnarumma, forse l'Entella era in A"

Nell'intervista rilasciata questa mattina a Tuttosport, nella nuova veste di Consigliere Federale in quota Serie B, il presidente della Virtus Entella Antonio Gozzi ha parlato chiaramente anche della sua squadra, prossima all'impegno con il Pescara.

Al netto dell'attualità, quando gli viene chiesto se ha mai sognato il club in Serie A, Gozzi dice sì, "forse ai tempi di Caputo. Non ho colto l’attimo, il secondo anno potevo prendere Donnarumma dalla Salernitana e non me la sono sentita, era una spesa importante. Però, l’anno dopo, la coppia Donnarumma e Caputo ha fatto 50 gol portando l’Empoli in A in carrozza. Se avessi osato l’anno prima... anche perché oggi la B oggi è molto più difficile di sei/sette anni fa. I budget sono più alti e le risorse più scarse".

Ecco quindi che il numero uno della formazione chiavarese ci tiene poi a precisare che il loro punto di partenza, da piccola città, nasce con un divario di un milione e mezzo di incassi in meno rispetto alla media, e senza particolari introiti dai diritti tv. E, con una somma che in fondo si aggira intorno ai 3,5 milioni di euro è molto difficile sognare la Serie A, ma niente è comunque da escludere.