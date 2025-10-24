Cesena, Mignani: "La squadra è sensibile alla partecipazione dei tifosi, saranno una spinta in più"

Terminata la rifinitura della vigilia, mister Mignani ha presentato in conferenza stampa il match FC Südtirol - Cesena FC, in programma sabato 25 ottobre alle ore 15:00 allo Stadio “Druso” di Bolzano e valido per la 9° giornata del Campionato Serie BKT 2025/2026.

“Ogni squadra ha una sua identità e quella di mister Castori è ancora più marcata. È una squadra con grande intensità e grande agonismo, che cerca il più velocemente possibile di arrivare verso la porta e questo dobbiamo saperlo per cercare di non farli arrivare lì. Dobbiamo cercare di vincere i duelli, di avere più possesso palla per non concederlo a loro, ma tutte le partite offrono delle insidie: queste sono sulla carta quelle che ci aspettano domani, poi vedremo quello che succederà”.

“Noi abbiamo una squadra di ragazzi che, secondo me, è molto sensibile alla partecipazione dei tifosi, in casa soprattutto, ma anche in trasferta, quindi io sono convinto che avere con noi i nostri tifosi, un incoraggiamento o comunque la loro presenza possa essere una spinta in più, anche se poi i ragazzi devono impegnarsi a prescindere. Credo che creare una forma coesa di gruppo, inteso come gruppo squadra e gruppo esterno, possa essere un valore aggiunto, in grado di dare una mano a tutti quanti”.