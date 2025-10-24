Chivu: "Non ci sono motivazioni extra nell'affrontare Conte. Siamo l'Inter..."

In conferenza stampa alla vigilia della trasferta del Maradona contro il Napoli, il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha risposto anche ad una domanda su Antonio Conte:

Per alcuni dei suoi giocatori affrontare Conte dopo averlo avuto qua potrebbe essere uno stimolo in più?

"Perché dovrebbero togliersi dei sassolini dalle scarpe? Conte è stato qua 5 anni fa… Nel frattempo con Inzaghi si è vinta la seconda stella e si sono fatte due finali di Champions. Sono passati anni fra gioie ed amarezze, non credo che qualcuno cerchi una motivazione extra solo per l'affrontare Antonio Conte. Siamo l'Inter, rispettiamo ciò che siamo diventati negli ultimi anni, abbiamo consapevolezza di ciò che siamo e cosa vogliamo essere, per me finisce tutto lì. Abbiamo voglia e ambizione di fare una grande stagione, per portare avanti quello che è stato fatto di buono negli ultimi anni".

Cosa si aspetta fra le due squadre date come favorite? Pensa che il risultato possa già dire qualcosa di più sulla corsa Scudetto?

"Una squadra ha vinto il campionato e l'altra no, ma siamo solo all'8^ giornata, è presto. Ambizioni e rivalità però ci sono, il Napoli negli ultimi 3 anni ha vinto due scudetti ed è una realtà importante del calcio italiano e non solo".