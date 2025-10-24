TMW Inter, l'ex ad Paolillo sogna: "Un'altra finale di Champions? Chivu la imposterebbe diversamente"

L'ex amministratore delegato dell'Inter, Ernesto Paolillo, nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com ha parlato del tecnico nerazzurro Cristian Chivu.

Nella sua Inter, come ricorda Chivu?

"Fantastico, un impegno agonistico sempre al massimo, poi un comportamento verso la società esemplare. E in campo era duro quando doveva esserlo per il ruolo, ma sempre gentilissimo ed educatissimo".

Non è che l'Inter abbia scoperto un grande allenatore?

"Vi riporto un messaggio che mi è arrivato dopo la partita contro la Roma da parte di un amico. Mi ha scritto: "Ernesto, mi ricordo benissimo quello che mi hai detto 10 anni fa quando Chivu ha smesso di giocare e pensava di fare l'allenatore nelle giovanili. Mi avevi detto: 'È un ragazzo talmente capace e serio che sono sicuro diventerà un grande allenatore'".

Ma la sta stupendo in quello che sta portando ad una squadra che era un po' a terra moralmente?

"Il peso delle tante partite l'anno scorso si è sentito, l'Inter è arrivata alla fine della stagione da un lato un po' spenta. Senza nulla togliere alla grande bravura di Simone Inzaghi poi, forse Chivu ha saputo capire cosa mancasse ed ha saputo aggiungerlo".

Vedere l'Inter partire così bene in Champions le ha fatto sperare che la squadra di Chivu possa anche tornare in finale?

"Me lo auguro per tanti motivi. In così pochi anni riuscire a fare tre finali con questo nucleo di giocatori - pur se con degli innesti nel mezzo - sarebbe bellissimo. Poi perché sono convinto che una finale Chivu la imposterebbe diversamente".