Catanzaro, Aquilani: "Col Palermo bella opportunità. Ma non c'è da parlare, solo da far calcio"

Gara sulla carta proibitiva quella che attende il Catanzaro, che domani affronterà il Palermo in occasione della 9ª giornata del campionato di Serie B: l'appuntamento è allo stadio 'Ceravolo', con fischio di inizio del confronto fissato alle ore 15:00.

A parlare in conferenza stampa, dopo il ko contro il Padova che sembrava averlo messo in discussione, mister Alberto Aquilani: "Questa settimana è passata con amarezza e tanta delusione, perché non ci aspettavamo e non volevamo l'ultimo risultato, ma è ovvio che poi si deve reagire: abbiamo preso coscienza del tutto, siamo in una situazione delicata a inaspettata, ma questo fa parte del calcio, si deve guardare avanti. Io cerco sempre di vedere il positivo, e la gara di domani la vedo come una grande opportunità, contro una squadra fortissima. Abbiamo parlato, ci siamo detti tutto all'interno, ora dobbiamo solo giocare a calcio: la squadra costruita dal Palermo non c'entra nulla con il campionato che dobbiamo fare noi, ma questo non significa che noi non siamo forti".

Andando quindi alla squadra: "Qualcosa probabilmente potremmo cambiare a livello di formazione. Qua c'è anche una componente mentale che incide, chiaro poi che quando i risultati non arrivano c'è qualcosa che non va, ma son certo che domani i ragazzi, come sempre, scenderanno in campo con il coltello tra i denti. Dobbiamo però essere più bravi a percepire i momenti della gara nella gara, le sfumature, cosa che non abbiamo fatto molto con il Padova, ma ci impegneremo, anche se ultimamente la fortuna e gli episodi non ci assistono".

Si va poi al dettaglio della rosa: "Gli assenti? Verrengia che starà fuori un po' di tempo, e Di Francesco, mentre Bettella ha un problema all'anca, ma si sta mettendo a disposizione: devo solo capire se questo problema lo limita o meno. Se l'assenza di Pompetti pesa? Lui è già qui in città, sta facendo il lavoro con il gruppo che si occupa degli infortunati, e già dal primo giorno abbiamo parlato della sua importanza, perché ha caratteristiche definite che non abbiamo, ma non è che con lui si sarebbe primi in classifica. Ha caratteristiche un po' uniche in questa rosa, ma ce ne sono anche altri bravi".

Conclude quindi, rispondendo a chi gli dice di vederlo sereno: "Sereno è una parola grossa, ma sono ottimista. Ho già vissuto queste situazioni, ma se si perde coraggio, autostima non si hanno chance. È una gara da portare a casa con le unghie e con i denti, quello che stiamo facendo non sta bastando, ma poi c'è la palla che rotola, e noi dobbiamo prenderci le proprie responsabilità".