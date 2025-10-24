Picerno, Bertotto: "Con l'Atalanta U23 serviranno impatto, motivazione e attenzione"

Il tecnico del Picerno Valerio Bertotto ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Atalanta U23: "È stata un’ottima settimana, anche se con un giorno in meno di lavoro. I ragazzi hanno compreso gli errori commessi e stiamo lavorando sulla crescita sotto ogni aspetto, mentale, fisico, tecnico e tattico, perché sono tutti elementi che fanno la differenza e richiedono tempo. È come un percorso di cura: una volta individuato il problema, serve costanza per guarire.

In questo momento gli aspetti più importanti sono quelli fisico e mentale, strettamente legati tra loro: quando stai bene fisicamente, la mente è più lucida e ti permette di avere continuità durante i 90 minuti, evitando cali o approcci sbagliati.

Affrontiamo un avversario forte, ben strutturato e con ottimi giovani. Serviranno impatto, motivazione e attenzione, ma abbiamo dentro di noi ottime carte da giocare: dobbiamo solo scendere in campo e giocarcele fino in fondo".