Carrarese-Venezia, i convocati di Stroppa: torna Yeboah. Ma si ferma Plizzari

Vigilia di gara per il Venezia, che domani farà visita alla Carrarese, nella sfida valevole per la 9ª giornata del campionato di Serie B che si giocherà allo stadio stadio 'Dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri' di Carrara con fischio di inizio fissato alle ore 17:15.

Alla vigilia del match, nel corso della consueta conferenza stampa, il tecnico arancioneroverde Giovanni Stroppa, ha fatto il punto della situazione, partendo dall'infortunio del portiere Plizzari, comunicato stamani dal club: "Speravamo non fosse quello che poi è successo, perché, come succede per un infortunio importante come il suo, è stato operato ieri e starà fuori un po' di tempo. Lo aspettiamo, intanto il sostituto sarà Grandi. Per il resto, Compagnon e Duncan si trascinano su cose che è questione di giorni, per non voler parlare di ore, ma non mi è stato possibile averli per la partita di domani, anche se avrei voluto. Yeboah invece sta bene ed è a nostra disposizione. Come tutto il resto della squadra".

Di seguito, quindi, l'elenco dei 24 giocatori a disposizione del mister:

PORTIERI: Grandi, Moino, Stankovic;

DIFENSORI: Franjic, Hainaut, Haps, Korac, Sagrado, Schingtienne, Sidibé, Sverko, Svoboda, Venturi;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Bjarkason, Busio, Doumbia, Lella, Kike Perez, Pietrelli;

ATTACCANTI: Adorante, Casas, Fila, Yeboah.