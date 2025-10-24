Udinese, Runjaic: "Dobbiamo riuscire a ridurre le ingenuità e crescere nel possesso palla"

Alla vigilia della sfida al Lecce di domani, il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic ha preso parola in conferenza stampa, spiegando così il modo di giocare della sua squadra: "Solet quest'anno sta contribuendo ancora di più al gioco, abbiamo bisogno di braccetti che salgono molto, ci confrontiamo molto e sta al giocatore prendere la decisione giusta al momento giusto. Purtroppo nel finale della partita ha fatto un errore, non posso immaginare come sarebbe stata questa conferenza se la Cremonese avesse concretizzato quell'occasione. Però durante la gara ha avuto anche momenti positivi, poi è chiaro che questi errori vanno tolti. Ma non riguarda solo Solet, riguarda tutti, a volte agevoliamo gli avversari. Tranne forse il gol segnato contro il Cagliari difficilmente gli avversari ci hanno concesso errori da sfruttare. Dobbiamo riuscire a ridurre le ingenuità. Stiamo lavorando per trovare l'equilibrio".

In mediana sta cambiando spesso uno dei tre elementi, che caratteristiche cerca tra i vari Ekkelenkamp, Lovric e Piotrowski?

"Non dimentichiamo anche Miller che è giocatore di grande talento. Quando ci sono così tante alternative si può ruotare, c'è Karlstrom che sta facendo bene e può migliorare. C'è Atta che è migliorato tanto dal punto di vista tecnico, ha avuto una grande chance nel primo tempo contro la Cremonese, non l'ha sfruttata bene e non era contento. Bisogna in generale avere una grande corsa e disponibilità, serve cooperazione tra centrocampisti, esterni e tutti gli altri. Penso tutti i ragazzi che lei ha nominato possano dare un contributo. Vogliamo migliorare e crescere nel possesso palla, abbiamo circa il 50% di possesso ed è un buon dato rispetto alla Serie A. Ora però va sfruttato, dobbiamo riuscire a prendere le decisioni giuste. L'anno scorso di gol dai centrocampisti ne abbiamo trovati pochi. Lovric è giocatore di qualità ma ha un po' meno nelle corde l'uno contro uno. Ekkelenkamp ha fatto una buona preparazione poi purtroppo si è infortunato e contro il Milan non ha giocato molto bene, abbiamo ruotato e stiamo cambiando spesso mezzala, chi vuole giocare deve mostrare sul campo attraverso i numeri di meritare una maglia. Dobbiamo far sì che i giocatori prendano le decisioni giuste al momento giusto, soprattutto contro difese che restano basse. Per Piotrowski per esempio è la prima esperienza in Serie A, deve migliorare con il pallone tra i piedi".

