Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Caso 777 Partners, il fondatore Wander nei guai. Accusato di frode da oltre 500 milioni

Caso 777 Partners, il fondatore Wander nei guai. Accusato di frode da oltre 500 milioni
Gaetano Mocciaro
ieri alle 18:23Serie A
Gaetano Mocciaro

Josh Wander è nei guai. Il fondatore di 777 Partners, il fondo d'investimento che dal 2021 al 2024 è stato proprietario del Genoa, è stato incriminato negli Stati Uniti per frode e cospirazione.

L'ufficio stampa dell'FBI di New York nel suo comunicato ufficiale fa sapere che le accuse contenute nell'atto di accusa derivano da un presunto piano di Wander e altri per frodare i creditori privati ​​e gli investitori di 777 Partners per oltre 500 milioni di dollari. Nei giorni scorsi Wanders si è consegnato agli agenti federali.

"Come affermato, Wander ha utilizzato la sua società di investimento, 777 Partners, per truffare finanziatori privati ​​e investitori sottraendo centinaia di milioni di dollari, impegnando beni di cui la sua società non era proprietaria, falsificando estratti conto bancari e rilasciando altre dichiarazioni sostanziali false sulla situazione finanziaria di 777", ha affermato il procuratore statunitense Jay Clayton.

"Joshua Wander e Damien Alfalla, rispettivamente co-fondatore e direttore finanziario della società di investimento 777 Partners, avrebbero rubato oltre 500 milioni di dollari ai creditori e agli investitori della sua azienda inventando bugie di successo e falsificando i documenti finanziari", ha dichiarato il vicedirettore responsabile dell'FBI, Christopher G. Raia. "Il presunto inganno degli imputati ha preso di mira i portafogli dei suoi fidati azionisti per nascondere il fallimento delle iniziative finanziarie dell'azienda. Insieme ai nostri partner nelle forze dell'ordine e nella procura, l'FBI mantiene la sua ferma determinazione a sventare qualsiasi schema fraudolento che cerchi di sfruttare le vittime prima che si ritrovino con milioni di perdite".

Secondo quanto riporta Bloomberg, Wander avrebbe inviato al suo creditore uno screenshot di un conto bancario falsificato con Microsoft Paint, per far sembrare che disponesse di 8 milioni di dollari. Cifra che evidentemente la società non disponeva essendo prossima alla bancarotta.

A partire dal 2018, Wander ha iniziato a investire capitali derivanti dall'attività di transazioni strutturate in nuovi settori con profili di flusso di cassa meno certi, tra cui piattaforme di streaming, compagnie aeree e squadre sportive professionistiche come il Siviglia FC e il Genoa CFC. Nonostante gli avvertimenti dei dipendenti, tra cui Alfalla, e in contrasto con i termini delle linee di credito, Wander ha disposto che i fondi vincolati provenienti dai creditori di 777 Partners fossero utilizzati per coprire le acquisizioni e le spese dell'azienda. Le spese di Wander hanno causato a 777 Partners significative carenze di liquidità e garanzie. Wander ha cercato di nascondere tali carenze e di mantenere l'accesso ai fondi impegnando oltre 350 milioni di dollari in attività come garanzia ad alcuni creditori, sapendo che 777 Partners non possedeva la garanzia o l'aveva già impegnata ad altri creditori. Wander ha inoltre ordinato ai dipendenti di 777 Partners di modificare digitalmente gli estratti conto bancari per riflettere milioni di dollari in contanti di cui l'azienda non disponeva.

Nel 2021 e nel 2022, mentre 777 Partners si trovava ad affrontare gravi difficoltà di liquidità, Wander ha sollecitato investimenti esterni per oltre 100 milioni di dollari in 777 Partners attraverso la vendita di quote azionarie privilegiate cumulative in 777 Partners e in un'entità affiliata. Wander, Alfalla e altri dipendenti di 777 Partners hanno travisato la situazione finanziaria della società nel sollecitare tali investimenti.

A marzo 2023, il piano di Wander iniziò a sgretolarsi. Uno dei creditori dello studio affrontò Wander in merito ad accuse di doppio pegno su beni, e Wander affermò falsamente che si era verificato un errore causato dall'antiquato sistema informatico di 777 Partners. Pochi giorni dopo, Wander rassicurò nuovamente il creditore, tra le altre cose, che il doppio pegno era stato involontario. Nell'ottobre 2024, l'Alta Corte di Londra emise un'ordinanza di liquidazione, dichiarando formalmente il fallimento di 777 Partners. 777 Partners deve ancora ai suoi creditori centinaia di milioni di dollari.

Articoli correlati
Genoa, Wander nel board dell'ECA. Blazquez: "Conferma la bontà delle nostre azioni"... Genoa, Wander nel board dell'ECA. Blazquez: "Conferma la bontà delle nostre azioni"
Genoa, Josh Wander ai tifosi: "Senza di voi non avremmo mai raggiunto tutto questo"... Genoa, Josh Wander ai tifosi: "Senza di voi non avremmo mai raggiunto tutto questo"
TMW - Genoa, Wander: "Non siamo qui da proprietari ma vogliamo far parte del territorio"... TMW - Genoa, Wander: "Non siamo qui da proprietari ma vogliamo far parte del territorio"
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 ottobre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 ottobre
Ziyech vola in Marocco e lascia il club degli svincolati: chi è ancora senza squadra?... Ziyech vola in Marocco e lascia il club degli svincolati: chi è ancora senza squadra?
Milan, Athekame: "Siamo delusi dal pareggio ma non vogliamo fermarci a questo risultato"... Milan, Athekame: "Siamo delusi dal pareggio ma non vogliamo fermarci a questo risultato"
Pisa imbattuto contro il Milan in Serie A: è successo soltanto tre volte nella storia... Pisa imbattuto contro il Milan in Serie A: è successo soltanto tre volte nella storia
Fattori sull'errore di Piccoli: "Deve avere la testa più libera. In quell'azione... Fattori sull'errore di Piccoli: "Deve avere la testa più libera. In quell'azione pensa troppo"
Milan, Ricci: "Il clima in spogliatoio non è dei migliori" Live TMWMilan, Ricci: "Il clima in spogliatoio non è dei migliori"
Da portiere a portiere, Copparoni incorona Caprile: "Nel suo futuro vedo Milan e... Da portiere a portiere, Copparoni incorona Caprile: "Nel suo futuro vedo Milan e Nazionale"
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta l'8^ giornata di campionato... Focus TMWIndisponibili e squalificati della Serie A: chi salta l'8^ giornata di campionato
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta anche l’idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
Le più lette
1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Trieste torna Tesser. Il Giugliano riparte da Capuano
2 Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta anche l’idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
3 Milan presuntuoso, primo posto già a rischio. E alla fine è il Pisa ad avere rimpianti
4 Nicola risponde a Tudor: “Mai direi mai”. E la Juve gli chiede: basta sfoghi
5 Ziyech vola in Marocco e lascia il club degli svincolati: chi è ancora senza squadra?
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan presuntuoso, primo posto già a rischio. E alla fine è il Pisa ad avere rimpianti
Immagine top news n.1 Qui Inter, Chivu senza Thuram ma col sorriso: "Il giorno di riposo? Mi fido dei miei"
Immagine top news n.2 Qui Napoli: piove sul bagnato. Conte non parla, ma perde Meret e non recupera Hojlund
Immagine top news n.3 Serie A, 8^ giornata LIVE: Napoli con Lucca, Inter con Bonny
Immagine top news n.4 Milan-Pisa 2-2, Allegri: "Stasera abbiamo sbagliato e dobbiamo riflettere"
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: Milan a +2 su Napoli e Inter. Pisa lascia l'ultimo posto
Immagine top news n.6 Milan-Pisa 2-2, le pagelle: Cuadrado sposta gli equilibri, Athekame salva la faccia ai rossoneri
Immagine top news n.7 Milan, bagno d'umiltà. Col Pisa è solo 2-2, Athekame al 93' evita una clamorosa sconfitta
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Chapeau Milan. Furlani e Tare hanno fatto la scelta perfetta per il nuovo ciclo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché Zirkzee è quello di cui Gasperini e la Roma hanno bisogno
Immagine news podcast n.2 Tudor ha fatto all-in sul futuro. Ora lui e i giocatori dimostrino di essere da Juve
Immagine news podcast n.3 Tutti davano la Cremonese già per spacciata. Il primo capolavoro di Nicola
Immagine news podcast n.4 La Fiorentina è in crisi: come ne uscirà? Pioli e Pradè hanno già trovato la via
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lamazza: "Tesser come tecnico non si discute, ma a Trieste la situazione è complicata"
Immagine news Altre Notizie n.2 Incocciati: "Napoli, curioso della reazione del gruppo nella sfida con l'Inter"
Immagine news Serie A n.3 Roma, il parere degli ospiti sulla querelle Dybala-Gasperini
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 ottobre
Immagine news Serie A n.2 Ziyech vola in Marocco e lascia il club degli svincolati: chi è ancora senza squadra?
Immagine news Serie A n.3 Milan, Athekame: "Siamo delusi dal pareggio ma non vogliamo fermarci a questo risultato"
Immagine news Serie A n.4 Pisa imbattuto contro il Milan in Serie A: è successo soltanto tre volte nella storia
Immagine news Serie A n.5 Fattori sull'errore di Piccoli: "Deve avere la testa più libera. In quell'azione pensa troppo"
Immagine news Serie A n.6 Milan, Ricci: "Il clima in spogliatoio non è dei migliori"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, Lovisa: "Quello che è successo non fa piacere, dobbiamo essere bravi a uscirne bene"
Immagine news Serie B n.2 Padova, stiramento per Gomez: il Papu dovrà stare fuori per almeno 20 giorni
Immagine news Serie B n.3 Empoli, Dionisi: "Bene nel primo tempo, poi ci è mancato coraggio"
Immagine news Serie B n.4 Monza-Reggiana, i convocati di Bianco: non c'è Petagna
Immagine news Serie B n.5 Virtus Entella-Pescara, i convocati di Vivarini: davanti non c'è Merola
Immagine news Serie B n.6 Modena, Sottil: "Grandissima partita, complimenti ai ragazzi. Questa squadra macina gioco"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Dal Napoli campione d'Italia all'addio al Perugia: la parabola di Mauro Meluso
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Trieste torna Tesser. Il Giugliano riparte da Capuano
Immagine news Serie C n.3 Triestina, Tesser: “Mi hanno chiesto se me la sentissi ed eccomi qui. Sono carichissimo"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, colpo esterno del Team Altamura: battuto il Foggia. Novara-Virtus Verona termina 1-1
Immagine news Serie C n.5 Lamazza: "Tesser come tecnico non si discute, ma a Trieste la situazione è complicata"
Immagine news Serie C n.6 Perugia, saluta Mauro Meluso: risolto il contratto del direttore dell'area tecnica
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, finisce 1-1 l'amichevole col Giappone. Soncin: "Tante ragazze alla prima esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.2 Da Schatzer e Galli fino a Cherubini e Sciabica. La carica dei talenti della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Greggi: "Sfide come quella al Giappone ci servono per crescere"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Soncin: "Esclusione Giacinti dal raduno? Ha avuto le sue spiegazioni"
Immagine news Calcio femminile n.5 Galli meglio di Giugliano: è la miglior marcatrice azzurra in un Mondiale Under 17
Immagine news Calcio femminile n.6 Bonansea: "La nuova Champions aiuta a crescere. FVS? Se usato bene è d'aiuto a tutte"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?