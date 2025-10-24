Inter, Chivu: "Luis Henrique e Diouf non ancora pronti, mi prendo le mie responsabilità"

Circa 50 milioni di euro in due, ma lo spazio finora è stato pochissimo. È il caso, nell’Inter, di Luis Henrique e Andy Diouf. L’esterno brasiliano è sceso in campo per 151 minuti, mentre il centrocampista franco-senegalese si è visto per appena 26’.

Non a caso, nella conferenza stampa di oggi alla vigilia del big match con il Napoli (domani alle 18 al Maradona), il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha virato proprio su Diouf, e su un discorso di carattere generale, quando gli hanno chiesto su cosa stesse lavorando con Luis Henrique, visto il poco spazio: “Allora potremmo parlare di Diouf, che ha giocato ancora meno. Sono due ragazzi che si stano allenando bene, che hanno qualità e grandi margini di crescita soprattutto dal punto di vista mentale.

Per quello che è l'impatto col calcio italiano io non li reputo ancora pronti, ma gli ho comunque dato spazio. Mi prendo le responsabilità, forse avendo così tante partite ravvicinate ho passato meno tempo del necessario a spiegargli determinate cose e a parlarci, ma sono due giocatori validi che si sbloccheranno presto dal punto di vista mentale perché hanno qualità. Arriverà anche il loro momento e li vedremo in campo più spesso".

La conferenza stampa di Chivu.