Milan-Como in Australia? Chivu: "Io ho fatto un'amichevole a Bengasi e l'ho fatto con piacere"

In conferenza stampa in vista del match di domani contro il Napoli al Maradona, il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha risposto anche ad una domanda sulla possibilità discussa in queste ore di vedere la sfida fra Milan e Como di Serie A giocarsi a Perth, in Australia:

"Io ho imparato a non lamentarmi, io non vedo fantasmi. Nella vita è uno spreco di energia andare a lamentarsi. Bisogna guardare il lato positivo, ammesso che ci sia. Poi non sta a me rispondere in merito, io ho fatto un'amichevole a Bengasi e l'ho fatto con piacere, è un'opportunità per far vedere che siamo dei professionisti e che abbiamo il dovere di fare determinate cose. Poi sta a un allenatore e a una società gestire risorse ed energie, imparando anche a fare qualcosa per la squadra, come ad esempio dare un po' di riposo".