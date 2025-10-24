Parma, Cuesta ne convoca 23 per la sfida del Tardini contro il Como: la lista completa
Dopo la rifinitura di questa mattina al Mutti Training Center di Collecchio, il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha convocato 23 calciatori per il match al Tardini contro il Como, in programma sabato 25 ottobre alle ore 15:00 e valido per l’ottava giornata del campionato Serie A. Torna a disposizone Trabucchi, mentre resta assente Almqvist. Prima convocazione per il primavera Cardinali. Questa la lista completa:
Portieri: Corvi, Rinaldi, Suzuki.
Difensori: Britschgi, Circati, Delprato, Lovik, Trabucchi, Troilo, Valenti.
Centrocampisti: Begic, Bernabé, Cremaschi, Estevez, Hernani Jr, Keita, Ordonez, Sorensen.
Attaccanti: Benedyczak, Cardinali, Cutrone, Djurić, Pellegrino
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta anche l’idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
Le più lette
1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Trieste torna Tesser. Il Giugliano riparte da Capuano
2 Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta anche l’idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile