Parma, Cuesta: "Almqvist non ci sarà, ha avuto un problema. Convocheremo Cardinali"

Carlos Cuesta, tecnico del Parma, parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Como, in programma domani al Tardini. Queste le sue parole sul giovane Britschgi, schierato a sinistra contro il Genoa: "Sascha quel ruolo lo ha già fatto in passato, in Svizzera e anche con la nazionale. Si è messo a disposizione della squadra, in un ambiente difficile con trentamila tifosi contro, con tensione e difficoltà. È stato solido difensivamente, a livello offensivo aveva qualche problema a orientare il corpo ma ha fatto il suo massimo. Si è allenato poco per andare in nazionale, adesso abbiamo più tempo per continuare il suo percorso di crescita".

Confronto tra i numeri dieci delle due squadre, Nico Paz e Bernabé. Qual è una caratteristica di Bernabé che lo rende unico?

"Bernabè ci da tanto in quanto creazione e capacita di fare gol e assist. Noi vogliamo che lui faccia quello che sta già facendo, che si metta a disposizione e che crei un senso di squadra. Poi sta a noi dobbiamo costruirgli il contesto adeguato per sfruttare le sue qualità".

Situazione infortunati?

"Almqvist non ci sarà, ha avuto un problema oggi. Torna Trabucchi, mentre Plicco giocherà con la Primavera. Sarà convocato Cardinali, che giocherà oggi con la Primavera e domani sarà con noi".

Rileggi la conferenza stampa integrale di Carlos Cuesta, tecnico del Parma, su TUTTOmercatoWEB.com