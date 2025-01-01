Clement Turpin arbitrerà Italia-Israele: squadra (quasi) tutta francese, la designazione

È il francese Clement Turpin l’arbitro selezionato dalla UEFA per dirigere Italia-Israele, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, in programma martedì 14 ottobre a Udine.

Turpin sarà affiancato dai connazionali Nicolas Danos e Benjamin Pages come assistenti arbitrali, mentre il quarto uomo, sempre francese, sarà François Letexier.

Francese anche il Var, Bastien Dechepy, mentre l’Avar sarà il belga Bram Van Driessche.