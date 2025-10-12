I nuovi acquisti in Serie B - Pescara, Andrea Oliveri la luce in mezzo alle difficoltà

In un Pescara che sta faticando più del previsto in Serie B, Andrea Oliveri emerge come l’oasi di luce in un mare di incertezze. Il classe 2003 palermitano, arrivato in prestito secco dall’Atalanta U23 il 19 agosto 2025 fino al giugno 2026, ha trasformato un ruolo di rincalzo in pedina imprescindibile, con 3 gol in 7 presenze che lo proiettano tra i bomber del Delfino. Alto 1,81 m, piede destro, Oliveri è un esterno versatile: può fare la mezzala, il terzino o l’ala pura, con un dribbling secco e un fiuto per il gol che ricorda i talenti nerazzurri forgiati a Zingonia.

Non solo gol: motore e qualità tecnica

Non è solo gol: Oliveri è il motore destro che dà ampiezza alla manovra, con 2,5 dribbling riusciti medi e cross che aprono varchi per Olzer e Di Nardo. Vivarini, che lo ha voluto fortemente, lo dosa con cura e lo considera il jolly per scalare la graduatoria. La sua media voto, basata sulle pagelle che TMW pubblica dopo ogni gara, è 6,43, la migliore del Pescara e fra le migliori di tutto il campionato cadetto.

Il futuro: l’Atalanta osserva

Come detto, Oliveri è arrivato in prestito secco dall’Atalanta e al termine della stagione la Dea potrà decidere se mandarlo ancora in prestito per completare il suo percorso di crescita o se lanciarlo in prima squadra.