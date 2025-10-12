Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, colpo esterno per il Lecco. Benevento e Ascoli a valanga, ok l'Ospitaletto

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 19:34Serie C
Alessandra Stefanelli

Si sono concluse le gare delle 17:30 valide per la nona giornata di Serie C, che hanno regalato gol e spettacolo in tutti e tre i gironi. Nel Girone A, il Lecco espugna il campo dell’AlbinoLeffe con una prestazione di grande solidità, centrando un successo prezioso che consente ai lombardi di restare a -4 dalla capolista Vicenza. Successo importante anche per l’Ospitaletto Franciacorta, che supera l’Arzignano Valchiampo e lo aggancia a quota 9 punti in classifica, dando continuità a un periodo di crescita.

Nel Girone B, show dell’Ascoli, che travolge il Pontedera con un netto 5-0 e conferma di essere una delle squadre più in forma del momento. I marchigiani salgono così a -1 dalla vetta, continuando a inseguire la capolista Arezzo, vittoriosa ieri nel match con il Gubbio. Nel Girone C, infine, il Benevento cala il poker contro il Team Altamura e rilancia le proprie ambizioni in chiave promozione. La formazione sannita sale a 16 punti, portandosi a -3 dalla Salernitana, che guida la classifica del girone.

SERIE C, 9ª GIORNATA
GIRONE A
Sabato 11 ottobre
Giana Erminio-Novara 0-0
Vicenza-Virtus Verona 2-1
5' Morra (VIC), 28' Fabbro (VV), 85' Benassai (VIC)
Pergolettese-Alcione Milano 0-2
11' Bright (ALC), 65' Renault (ALC) — espulso Parker (PER) al 40’ dopo revisione FVS

Domenica 12 ottobre
Cittadella-Triestina 1-0
86' Diaw
AlbinoLeffe-Lecco 0-1
62' Furrer
Ospitaletto Franciacorta-Arzignano Valchiampo 2-1
6' Bertoli (OF), 49' Gobbi (OF), 90'+4 Lakti (AV)
Ore 20:30 - Pro Patria-Union Brescia

Rinviata al 21 ottobre - Inter U23-Renate

Classifica - Vicenza 25*, Lecco 21*, Alcione Milano 17*, Union Brescia 15, Inter U23 15, Pro Vercelli 12, Albinoleffe 12*, Pergolettese 11*, Virtus Verona 10*, Giana Erminio 10*, Arzignano Valchiampo 9, Cittadella 9*, Renate 9, Ospitaletto 9*, Trento 8, Novara 7*, Dolomiti Bellunesi 7, Lumezzane 6, Pro Patria 4, Triestina -8*

* una gara in più
N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti

GIRONE B
Arezzo-Gubbio 1-0
4' rig. Cianci
Bra-Carpi 1-3
6' Panelli (C), 41' Cortesi (C), 53' Minaj (B), 71' Lombardi (C)
Sabato 11 ottobre
Perugia-Rimini 0-1
25’ Lepri
Forlì-Ternana 1-1
49' Petrelli (FOR), 59' Ferrante (TER)
Guidonia Montecelio-Pianese 1-0
82' Bernardotto (GUI)
Pineto-Livorno 3-0
5' Postiglione (PIN), 45’+1 Schirone (PIN), 73' Lombardi (PIN)

Domenica 12 ottobre
Vis Pesaro-Torres 0-0
Ascoli-Pontedera 5-0
31' Rizzo Pinna, 36' e 65' D'Uffizi,  53' Milanese T., 85' rig. Corazza
Ore 20:30 - Sambenettese-Ravenna
Lunedì 13 ottobre
Ore 20:30 - Dolomiti Bellunesi-Lumezzane
Ore 20:30 - Trento-Pro Vercelli

Rinviata al 22 ottobre - Juventus Next Gen-Campobasso

Classifica - Arezzo 24*, Ascoli 23*, Ravenna 21, Sambenedettese 14, Carpi 14*, Ternana 14*, Gubbio 13*, Forlì 13*, Guidonia Montecelio 13*, Campobasso 12, Pianese 12*, Juventus Next Gen 11, Pineto 11*, Vis Pesaro 9*, Pontedera 8*, Livorno 7*, Torres 6*, Bra 5*, Perugia 3*, Rimini -2*

* una gara in più

N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti

GIRONE C
Sabato 11 ottobre
Foggia-Crotone 0-3
22’ Zunno, 36’ Berra, 52’ Murano
Giugliano-Catania 0-3
5’ Lunetta, 38’ Forte, 89’ Jimenez
Picerno-Casertana 0-2
1’, 28’ Bentivegna
Domenica 12 ottobre
Monopoli-Salernitana 0-1
15' Capomaggio
Casarano-Audace Cerignola 3-0
67' e 77' Chirico, 90+4'Zanaboni
Cavese-Trapani 0-1
77' Fischnaller
Cosenza-Atalanta U23 1-2
23' Misitano (A), 73' Achour (C), 90+2' Simonetto (A)
Potenza-Latina 0-0
Siracusa-Sorrento 0-1
68' D'Ursi
Benevento-Team Altamura 4-0
22' Salvemini, 47' pt Lamesta. 50' Manconi, 87' Mignani

Classifica - Salernitana 22, Benevento 19, Catania 18, Casarano 18, Crotone 17, Cosenza 15, Casertana 14, Potenza 13, Monopoli 12, Latina 12, Sorrento 10, Audace Cerignola 10, Picerno 9, Altamura 8, Trapani 8, Atalanta U23 8, Foggia 7, Giugliano 6, Cavese 5, Siracusa 3

una gara in meno
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti

