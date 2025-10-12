Sommer: "L'Inter è una grande opportunità. Un piacere giocare in questo club"

Intervista doppia ai canali dell'Inter per il portiere Yann Sommer e il difensore Carlos Augusto, per il format del portale nerazzurro 'Wheel Talks', in cui i calciatori si raccontano attraverso una serie di domande scelte tramite giro di ruota.

Iniziando dal portiere, a Sommer è stato per esempio chiesto cosa farebbe in un'altra vita: "Difficile, ho sempre giocato a calcio. Mi piace lavorare all'aperto, però, magari il giardiniere. Passioni extra campo? Famiglia e amici, mi piace anche la chitarra che suono. Mi piacciono anche altri sport, come il basket, anche se non ci gioco".

Cos'è l'Inter per Sommer? Dice il portiere svizzero: "Un grande club in cui è un piacere giocare. San Siro e i suoi tifosi regalano sempre emozioni, in Italia ho una grande opportunità. L'Inter ha tradizione e grandi giocatori". E la Nazionale, invece? Conclude Sommer: "Un grande onore aver giocato dodici anni con la Svizzera facendo Europei e Mondiali. È sempre un onore giocare per il proprio Paese, ora ho finito la mia esperienza da un anno ma ricordo sempre con piacere quei momenti".