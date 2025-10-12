I nuovi acquisti in Serie B - Spezia, delusione Artistico. Sostituire Pio Esposito non era facile

Doveva essere la stagione del riscatto, dopo la beffa della finale playoff persa con la Cremonese. Invece il campionato 2025/26 per lo Spezia si sta trasformando in un incubo. La squadra ligure è all'ultimo posto in classifica e in 7 giornate non è ancora riuscita a trovare una vittoria, complice anche un attacco che stenta a decollare.

Il flop di Gabriele Artistico

Fra i protagonisti in negativo di questo pessimo avvio di stagione c'è Gabriele Artistico. Arrivato in prestito dalla Lazio il 12 luglio 2025, con tanto di diritto di riscatto e contropzione, il ventitreenne romano – alto 1,88 metri, fiuto del gol e un pedigree di sette reti in 33 presenze nella passata stagione tra Juve Stabia e Cosenza – doveva essere il rinforzo perfetto per colmare il vuoto lasciato da Pio Esposito. Invece, a quasi tre mesi dall'inizio della stagione, Artistico è ancora a quota zero in Serie B, un digiuno che pesa come un macigno sulle ambizioni aquile.

Un rendimento sotto la sufficienza

Contro il Palermo, nell'ultima di campionato, è entrato dalla panchina al posto di Soleri, ma i suoi 20 minuti sono stati evanescenti: zero tiri in porta, zero pericoli creati. La sua media voto, calcolata in base alle pagelle che TMW pubblica dopo ogni gara, è di 5,58: la peggiore di tutto lo Spezia.