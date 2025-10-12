Carlos Augusto: "In Brasile vedevo l'Inter di Adriano, mi ha aperto le porte dei grandi trofei"

Assieme al portiere Sommer, ha rilasciato un'intervista ai canali dell'Inter anche il difensore Carlos Augusto, che ha risposto alle domande estratte da un giro di ruota, come da format 'Wheel Talks'.

Cominciando dalle passioni extra campo e dall'immaginarsi a fare un altro mestiere che non sia il calciatore, dice Carlos Augusto: "Facciamo calcio per tutta la vita, quindi è difficile pensare ad altre cose. Non avessi fatto il calciatore avrei lavorato con mio padre da commercialista. Però siamo riusciti a diventare calciatori, questo è quello che volevo fare". Qualche passione fuori dal campo? Racconta Augusto: "Ne ho tante. Dico la PlayStation come hobby, però mi piace molto stare con la famiglia e gli amici. Vivendo lontano dal Brasile li vedo poco, quindi per me è una cosa importante".

Quindi a Carlos Augusto viene chiesto cosa significhi per lui l'Inter. E dice a tal proposito: "La guardavo da piccolo, quando giocava Adriano. È una grande squadra con grande storia e mi ha aperto le porte dei grandi trofei. Mi piace indossare questa maglia, ogni stagione lotti per vincere ed è questo il bello dello sport". E la Nazionale invece (Brasile, nel suo caso) cosa significa? Prosegue il difensore dell'Inter: "Io ho appena cominciato e ho grandi obiettivi. Voglio giocare i Mondiali; ho visto le tue partite e hai fatto una grande storia e io voglio fare la mia col Brasile".