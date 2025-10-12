Buone notizie per Kean: accertamenti negativi, ora la risonanza magnetica

Mezzo sospiro di sollievo per Moise Kean, anche se rimane per niente scontato che il centravanti della Fiorentina possa essere a disposizione di Gennaro Gattuso per la gara tra Italia e Israele di martedì 14 ottobre a Udine.

Secondo quanto riferito da FirenzeViola, i primi accertamenti a cui si è sottoposto l’attaccante della Nazionale, uscito al 15’ della partita vinta ieri sera per 3-1 sull’Estonia e aperta proprio da un suo gol, hanno dato esito negativo. La caviglia destra, del resto, non si era gonfiata nonostante l’appoggio innaturale.

Nelle prossime ore Kean - che oggi ha saltato per precauzione l’allenamento di scarico - si sottoporrà a una risonanza magnetica che chiarirà l’infortunio, anche se sente molto meno dolore rispetto a ieri e le sensazioni restano complessivamente positive, specie pensando alla ripresa del campionato con i viola.