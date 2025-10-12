I nuovi acquisti in Serie B - Sampdoria, Liam Henderson fatica a incidere: lo scozzese cerca il riscatto

L’avvio di stagione della Sampdoria, dopo la salvezza conquistata lo scorso anno ai playout contro la Salernitana, è stato a dir poco da incubo. I blucerchiati si sono rialzati solo nelle ultime giornate, con due pareggi e una vittoria nelle ultime tre gare, dopo ben quattro sconfitte nelle prime quattro giornate.

Henderson, l’impatto ancora limitato

Il mercato aveva portato, sulla carta, giocatori di livello come Liam Henderson. Lo scozzese ex Empoli è arrivato a titolo definitivo firmando un biennale, ma finora il suo impatto con la nuova realtà è stato praticamente nullo: sette presenze in campionato, nessun gol, nessun assist e già tre cartellini gialli.

Numeri e prospettive

La sua media voto, basata sulle pagelle pubblicate da TMW dopo ogni gara, è fra le peggiori del club: 5,36, inferiore solo a quella di Luigi Cherubini. Nelle ultime gare, tuttavia, la Sampdoria ha dimostrato di avere la qualità per rialzarsi, e anche le prestazioni di Henderson mostrano segnali di miglioramento.