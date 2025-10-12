Altro ribaltone in serie C: salta la panchina del Picerno

La notizia era nell'aria da tempo, ora trova pienamente conferma: il Picerno ha deciso di cambiare guida tecnica dopo la pesante sconfitta interna maturata ieri pomeriggio tra le mura amiche contro la Casertana. Uno 0-2 fatale per mister Claudio De Luca che, evidentemente, non è riuscito a ripagare la fiducia della proprietà. Risultati altalenanti e prestazioni insufficienti hanno spinto il club, desideroso di puntare ai playoff, a voltare pagina: a breve sarà scelto il sostituto.