Nosotti: "Ho parlato con Kean ieri sera, era abbastanza tranquillo. Dolore non forte"

Marco Nosotti, inviato di Sky Sport al seguito della Nazionale italiana, è intervenuto in diretta su Radio FirenzeViola affrontando temi legati agli azzurri, dopo la vittoria di ieri sera in Estonia, ma più nello specifico concentrandosi sull'infortunio di Kean: "Ho parlato ieri sera con lui, era abbastanza tranquillo e il dolore non era forte. Non si è gonfiata la caviglia, oggi svolgerà gli esami ma non credo sia pronto per la gara di martedì con Israele. Da Udine mi davano notizie confortanti in merito a Kean e questo è l'importante, sono fiducioso che si tratti di niente".

C'è la possibilità che possa essere Piccoli il partner di Retegui?

"In questo momento Pio Esposito gode di tante cose positive ed è il favorito per partire accanto a Retegui nel 3-5-2 che verrà riproposto martedì. Lo stanno provando proprio ora a porte chiuse, domani se ne saprà di più ma Pio Esposito è avanti su Piccoli in questo momento".