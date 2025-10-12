Esclusiva TMW Audace Cerignola, avanti con Maiuri: la società riconferma l'allenatore

Brutta sconfitta questo pomeriggio per il Cerignola, battuto per 3-0 da un Casarano sempre più in alto in classifica e non molto lontano dal primo posto occupato dalla Salernitana. I pugliesi, che in questa stagione hanno vinto una sola gara su nove, hanno disputato una partita assolutamente negativa, soffrendo dall'inizio alla fine senza mai dare l'impressione di poter recuperare lo svantaggio targato Chiricò. "E' venuta meno l'anima, non abbiamo combattuto e mi devo assumere le responsabilità.

Così non va bene" le parole del mister Vincenzo Maiuri in conferenza stampa, una vera e propria assunzione di responsabilità. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, però, la società non ha intenzione di cambiare allenatore e ha riconfermato la fiducia al tecnico e al suo staff.