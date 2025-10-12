Ufficiale
Picerno, esonerato mister De Luca. Panchina affidata momentaneamente a Di Deo
TUTTO mercato WEB
La Società AZ Picerno comunica di aver sollevato Claudio De Luca dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.
Al tecnico vanno i più sentiti ringraziamenti per la serietà, la professionalità e l’impegno profusi nel corso del suo periodo alla guida della squadra, augurandogli le migliori fortune umane e professionali per il futuro.
La conduzione tecnica è momentaneamente affidata a Guido Di Deo, in attesa della nomina del nuovo allenatore.
Altre notizie Serie C
Serie C, il Cittadella ritrova la vittoria: Diaw stende la Triestina. Vola il Casarano, vince l'Ataltanta U23
Editoriale di Luca Calamai Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
Le più lette
1 Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
Ora in radio
Primo piano
Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Serie A
Serie B
I nuovi acquisti in Serie B - Sampdoria, Liam Henderson fatica a incidere: lo scozzese cerca il riscatto
Serie C
Serie C, il Cittadella ritrova la vittoria: Diaw stende la Triestina. Vola il Casarano, vince l'Ataltanta U23
Calcio femminile