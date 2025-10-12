Balotelli: "Non vedo più la voglia di vestire la maglia azzurra. Esposito e Camarda forti"

Mario Balotelli, intervenuto al Festival dello Sport di Trento, ha parlato anche del rapporto tra i calciatori moderni e la Nazionale. Queste le sue dichiarazioni in merito: "Per me la Nazionale è un punto fondamentale. Non è un attacco a nessuno, però tante volte vedo giocatori giocare in Nazionale senza più quella voglia di dimostrare, di difendere la maglia del Paese e non mi fa piacere. Quando ero in Nazionale ero fiero di rappresentare l'Italia e questa cosa per me manca. Sono stato l'ultimo centravanti ad aver giocato un Mondiale? Eh, me l'hanno detto".

Sull'Italia di Gattuso SuperMario ha poi aggiunto: "So che ha vinto e sinceramente non l'ho vista. Pio Esposito? Lui è forte, è giusto che abbia segnato. Camarda? Sono giocatori forti, si vede che hanno talento e qualità, ma bisogna dar loro tempo. Fiducia per il Mondiale? Ma si dai, sono convinto che a questo ci andremo".