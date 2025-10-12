Albinoleffe-Lecco, paura per un tifoso caduto da una balaustra: gli aggiornamenti
Attimi di paura nel corso della sfida tra Albinoleffe e Lecco. La gara è stata sospesa per qualche minuto dopo la caduta da una balaustra di un tifoso, che in seguito all'impatto aveva perso conoscenza. Immediati i soccorsi, con l’uomo che è stato portato via pochi istanti fa dall’ambulanza.
Riprende dunque la sfida con un maxi recupero di ben undici minuti. Al momento il Lecco conduce per 1-0 in trasferta.
