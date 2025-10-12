I nuovi acquisti in Serie B - Reggiana, Rover lontano dal rendimento che aveva al Sudtirol

L’avvio di stagione della Reggiana è in linea con gli obiettivi stagionali: dopo 7 giornate la squadra di Dionigi è a metà classifica, con due vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Chi sta invece faticando è uno degli acquisti estivi del club emiliano, Matteo Rover, lontano anni luce dal rendimento che lo aveva reso pilastro del Südtirol. Il classe '99 veneto, arrivato a titolo definitivo il 18 luglio 2025 dal club altoatesino con un biennale fino al 2027, aveva portato in dote un curriculum di 4 gol in 29 presenze nella B 2024-25 (15 da titolare), ma finora ha collezionato solo 0 gol, 0 assist e 0 cartellini in 7 apparizioni tra campionato e Coppa Italia, per un totale di 563 minuti.

Numeri e rendimento

L’esterno offensivo ha la media voto più bassa del club di Dionigi, basata sulle pagelle che TMW pubblica dopo ogni gara: 5,58, distante dalle vette raggiunte, per esempio, da Motta (6,43) o Girma (6,38).

Il futuro: tempo per risalire

Con la Reggiana ha firmato un contratto biennale e il campionato è solo all’inizio. Sotto la guida di mister Dionigi, Rover ha tutto il tempo per ritrovare fiducia e tornare ai livelli che gli hanno permesso di imporsi nel calcio professionistico.