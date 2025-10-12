Kean salta l'allenamento dell'Italia e si sottopone agli esami. Si scalda già Pio Esposito

Arrivano aggiornamenti direttamente da Udine, dove la Nazionale italiana sta già preparando la prossima partita di qualificazioni Mondiali contro Israele dopo aver vinto ieri sera in Estonia per 3-1. E con protagonista Moise Kean, il quale dopo aver sbloccato la partita di Tallinn, segnando il suo 11esimo gol in azzurro e vedendosi poi poco più tardi costretto a dare forfait per un infortunio alla caviglia destra, per quella che appare come una sospetta distorsione.

Stando a quanto viene riferito dal portale online de La Gazzetta dello Sport, ancora sia la Fiorentina che la Nazionale rimangono con il fiato sospeso a proposito delle condizioni del centravanti di Vercelli, che ha saltato quest'oggi la seduta di allenamento di scarico prevista al centro sportivo Bruseschi, a pochi metri dallo stadio che domani sera ospiterà la sfida tra Italia e Israele, il Bluenergy Stadium di Udine.

Anzi, Kean è stato trasportato a bordo di un van della Federazione - si legge - per recarsi presso una struttura specializzata alla quale sottoporsi a esami specifici, dai quali sarà deciso se rimandarlo subito a Firenze o meno. Rimane comunque quasi impossibile, sottolinea il sito web della Rosea, che Gattuso possa averlo a disposizione per Israele. Al suo posto si scalda per l'esordio da titolare Pio Esposito.