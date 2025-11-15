Colombo: "Il gol alla Fiorentina è stato una liberazione. De Rossi ci ha trasmesso rabbia"

Lorenzo Colombo, attaccante del Genoa, è stato intervistato da Il Secolo XIX pochi giorni dopo il suo ritorno al gol. Queste le dichiarazioni del giocatore attualmente in prestito dal Milan: "È una liberazione perché mi mancava da un po’. Perché è il primo gol col Genoa. Perché per un attaccante è un click, un interruttore della luce. Basta accenderlo e senti che può succedere di tutto. Lo vedo sui compagni e su me stesso, segni e avverti una forza in più inspiegabile, è un boost. Una sensazione che senza gol non riesci a ricreare. Magia incredibile. Mi è già successo in passato: fai gol e ti senti rinato".

Sull'avvio complicato del Grifone Colombo si è espresso così: "Non è stato un inizio di stagione facile per me e per la squadra che non è nella posizione che merita. E lo so, questo punto e il mio gol non bastano, pensiamo già a Cagliari. Bisogna lavorare per ottenere di più".

Poi, un commento sul nuovo allenatore Daniele De Rossi: "Un condottiero vero, lo dice la sua carriera. Ci ha trasmesso subito tanta rabbia, un sentimento di rivalsa anche verso noi stessi. E ci chiede più qualità con la palla, possiamo crescere molto".