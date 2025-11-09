Genoa, Colombo: "A battere il ferro qualcosa ne viene fuori"

Lorenzo Colombo, attaccante del Genoa, ha parlato a DAZN dopo il 2-2 contro la Fiorentina. Le sue parole: "Nel calcio contano le reazioni e l'aspetto mentale. Sono contento di com'è andata oggi ma è grazie al mister che è arrivato e ci ha dato subito una carica incredibile. Adesso andiamo a prenderci quello che ci spetta".

Che cosa ha portato De Rossi?

"E' normale avere le motivazioni quando c'è un cambiamento in corso. Il mister ha portato subito idee, ma soprattutto ha portato una grinta e una carica che ci serve per attaccare le partite e per essere protagonisti. Dipende tutto da quello che mettiamo, siamo noi che scendiamo in campo. Dobbiamo farlo per lui e per la nostra gente".

Quanti gol riesci a segnare quest'anno? Prometti qualcosa dai.

"La verità che poi queste sono statistiche che si guardano da fuori. Io ho sempre lavorato al massimo. Tutte le persone che lavorano qui lo sanno, quindi secondo me a battere ferro qualcosa viene fuori".