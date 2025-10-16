Come sono andati i giocatori del Pisa nella sosta: Buffon jr in campo con l'Italia U19
Sono stati soltanto tre i giocatori del Pisa impegnati nelle gare della sosta con le rispettive nazionali. Impegni a doppio volto per il romeno Marin, titolare nella seconda uscita con l’Austria dopo la panchina con la Moldavia. Louis Buffon è sceso in campo in entrambi i test giocati dall’Italia U19 con i pari età del Liechtenstein.
Come sono andati i convocati del Pisa nella sosta
Louis Buffon (Repubblica Ceca U19): 77’ vs Liechtenstein U19, 26’ vs Liechtenstein U19
Marius Marin (Romania): in panchina vs Moldavia, 90’ vs Austria.
Isak Vural (Turchia U21): in panchina vs Lituania U21, 22’ vs Ungheria U21.
Editoriale di Marco Conterio C'è un'ultima piccola speranza di vincere il girone verso il Mondiale! Chi farà parte del nuovo ciclo dell'Italia di Gattuso? Proviamo a iniziare a immaginare una rosa azzurra, tra conferme e nomi nuovi
