Como, Douvikas: "Fabregas è il tecnico sognato da sempre. Possiamo andare in Europa"

Al canale YouTube della Lega Serie A ha parlato il centravanti del Como Tasos Douvikas. Queste le sue parole iniziando dall'approdo in città: "Como è bellissima, qui mi diverto un mondo. Io e la mia ragazza abbiamo girato tanto ma credo che Como sia il posto più bello d'Italia: ha molto in comune con le isole greche".

Sul clima che c'è in squadra: "Qui ci sentiamo come in famiglia e questo è un dettaglio fondamentale, perché vai all'allenamento volentieri ogni mattina e questa è una cosa fondamentale in ogni lavoro. Al campo c'è una bella atmosfera e in partita giochiamo tutti l'uno per l'altro"

Su Fabregas: "Con il mister ho un ottimo rapporto, è l'allenatore che ho sempre sognato di avere: dà tantissimo, sia a livello di gruppo che individualmente. Abbiamo la stessa etica del lavoro, sappiamo entrambi che ci vuole tanto lavoro per raggiungere il successo. Io sono uno ambizioso per questo mi piace molto".

Sull'impatto con la serie A: "Penso che la serie A sia il campionato più difficile. Ogni partita è una battaglia tattica a cui ti devi preparare al 100%. Il livello delle squadre è molto alto, ci sono tanti club in corsa per l'Europa e anche le squadre più forti faranno fatica a vincere lo scudetto".

Sul primo gol: "Stavo aspettando che accadesse, ero pronto psicologicamente. Il mio preferito? Quello con la Lazio fatto quest'anno".

Sull'idolo Ronaldo 'Il Fenomeno': "Non ho ricordi di lui da giocatore ma ho visto talmente tanti video di Ronnie che è come se lo avessi visto giocare. E' sempre stato il mio idolo e cerco di imparare sempre da lui".

Sugli obiettivi: "Per me gli obiettivi di squadra sono i più importanti. Spero di arrivare in alto in classifica. A livello personale mi sento libero da ogni pressione e voglio migliorare girono dopo giorno. Se faremo bene tutto ciò che dobbiamo fare allora penso che potremo lottare per un posto in Europa".