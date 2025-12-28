Udinese, Kabasele: "Padelli ci ha salvati. Oggi abbiamo dimostrato di saper reagire"

Dopo l’1-1 maturato contro la Lazio al Bluenergy Stadium, Christian Kabasele ha commentato la prestazione dell’Udinese ai microfoni del canale YouTube ufficiale del club, partendo da un ringraziamento speciale.

“La prima cosa che voglio dire è grazie a Padelli - ha dichiarato il difensore bianconero - perché ci ha salvati con quella parata su Isaksen. Se lo merita davvero: è un ragazzo d’oro, uno che sostiene sempre la squadra, anche quando non gioca. Questo punto è per lui”.

Kabasele ha poi analizzato la gara nel suo complesso, sottolineando la reazione della squadra dopo le difficoltà delle ultime settimane: “Oggi abbiamo dimostrato di saper reagire. Contro la Lazio non era semplice, parliamo di una squadra forte, ma siamo riusciti a creare diverse occasioni e soprattutto non abbiamo concesso troppo”.

Per il centrale belga, il pareggio è un segnale incoraggiante: “È un buon punto per noi, che ci dà fiducia e dimostra che possiamo competere contro avversari di questo livello. Dobbiamo ripartire da qui e continuare a lavorare con questo spirito”.