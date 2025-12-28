Il City è cambiato, Guardiola: "L'anno scorso l'avremmo persa 10 volte su 10"

Il Manchester City esulta per la vittoria per 2-1 contro il Nottingham Forest e al termine del match il tecnico Guardiola ha sottolineato come la sua squadra abbia mostrato più maturità rispetto al recente passato.

Queste le sue parole a TNT Sports: "È più importante come soffri, come ti difendi, accetti di non giocare bene e puoi essere migliore ed essere in gioco, altrimenti non c'è possibilità. Questa partita la scorsa stagione l'avremmo persa 10 volte su 10.

Poi ha aggiunto: "Per molto tempo la squadra ha voluto farlo ed è l'ultima partita dell'andata della stagione, quindi è bene finire con un importante tre punti.

"Sono tre punti, ma un enorme tre punti principalmente per la qualità dell'opposizione. Sean Dyche ha creato una squadra organizzata - questa squadra qualche mese fa stava combattendo per la Champions League. È una squadra superiore. So che il periodo non è buono per loro, ma non cambia le qualità che hanno".