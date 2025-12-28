Roma, El Shaarawy elogia Gasperini: "Allenatore esigente e maestro di calcio"

Lunga intervista per Stephan El Shaarawy ai microfoni dei canali ufficiali della Lega Serie A. L'attaccante e capitano della Roma ha analizzato così il suo momento e quello della squadra, concentrandosi sull'arrivo in panchina di Gian Piero Gasperini: "È un allenatore molto esigente - ha esordito -. È un grande maestro di calcio a livello tattico ed è una persona che ti porta veramente al limite, sempre, e anche oltre, negli allenamenti. Però è un lavoro che poi ti ritrovi in partita, durante la stagione e anche all’interno della stessa gara, soprattutto nei secondi tempi. È un allenatore che chiede molta intensità, però lo stiamo seguendo bene, stiamo facendo un buon lavoro. Abbiamo iniziato bene in campionato e siamo sulla strada giusta".

Sul rendimento in attacco e come migliorare la situazione.

"Ci si stimola a vicenda. Nella squadra ci sono tanti grandi giocatori e bisogna essere in grado, anche quando si entra dalla panchina, di saper fare la differenza, perché la Roma è una squadra che deve puntare per obiettivi importanti e l'allenatore ruota molto in avanti, lo abbiamo visto anche quando era all'Atalanta, poche volte ha iniziato la partita con la stessa formazione della gara precente, per cui ci sarà sempre da farsi trovare pronti. In questo campionato e nel calcio di oggi, tante partite sono state decise da chi è entrato dopo".

Quanto incidono gli obiettivi stagionali sul rendimento del gruppo?

"A livello di squadra sicuramente centrare l’obiettivo della Champions, perché è tanto tempo che la Roma non è in Champions. Quello è l’obiettivo primario. Cerchiamo di arrivare fino a fine stagione anche in Europa League, perché ci teniamo parecchio. Anche arrivare in fondo in Coppa Italia è importante per noi. Dal punto di vista individuale cerco di giocare con continuità, ritagliarmi più spazio possibile e cercare di mettermi in evidenza per il bene della squadra".