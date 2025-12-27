A Pisa un Buffon contro la Juventus: debutto per Louis, sotto gli occhi di mamma Seredova

Vedere un Buffon cercare il gol contro la Juventus fa inevitabilmente effetto. Per quasi vent’anni, infatti, Gianluigi Buffon ha fatto di tutto per impedirli, i gol, ai bianconeri. Questa volta, però, la storia è diversa e passa dal cognome: protagonista è suo figlio Louis.

Il 17enne è entrato nel finale della sfida all’Arena Garibaldi, giocando undici minuti complessivi (recupero incluso) al fianco di Moreo e Tramoni nel reparto offensivo. In tribuna, a seguire la scena e a riprendere tutto con lo smartphone, anche la madre Alena Seredova.

Dal punto di vista tecnico c’è poco da analizzare: pochi palloni toccati e nessuna occasione per incidere. Resta però il valore simbolico della serata. Per Louis si tratta della quarta presenza in Serie A, la quinta stagionale considerando anche la Coppa Italia. Un momento non passato inosservato, tanto che anche il profilo ufficiale della Lega Serie A ha celebrato l’evento sui social: “Louis Buffon entra contro la Juventus”.