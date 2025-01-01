Juventus, Yildiz: "Spalletti voleva cambiarmi? Fortunato che la palla non sia uscita"

Kenan Yildiz, trequartista della Juventus, dopo il successo contro il Pisa è intervenuto al microfono di DAZN: "Spalletti stava per cambiarmi prima del gol? Io sono stato fortunato che la palla non è uscita prima, così ho fatto il mio gol più facile. Spalletti è un grande allenatore, mi spinge, mi piace. Fa benissimo se mi urla perché so di essere un giocatore importante per la Juventus, mi piace che mi sproni e mi spinga a dare di più",