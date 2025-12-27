Pisa, Corrado: "Siamo vicini a Gilardino, sta facendo un gran lavoro. Meriteremmo di più"

Giovanni Corrado, amministratore delegato del Pisa, dopo la sconfitta contro la Juventus è intervenuto al microfono di DAZN: "Abbiamo avuto tante occasioni. Nella prima mezzora siamo andati in difficoltà, facevamo fatica a fare la partita che volevamo fare. Ma nel quarto d'ora finale del primo tempo e nel quarto d'ora iniziale del secondo avremmo meritato qualcosa in più, abbiamo colpito due pali. Nonostante la situazione d'emergenza i ragazzi hanno fatto una grandissima partita, quindi testa alta e fiducia in vista delle prossime partite".

La prestazione di oggi rafforza la posizione di Gilardino? Se n'è parlato tanto ultimamente.

"In realtà se n'è parlato solo una volta perché è stata fatta un'uscita a vuoto, ma abbiamo già chiarito tutto. Tutti sanno quanto siamo vicini a Gilardino, sta facendo un gran lavoro. Il nostro percorso è questo, dobbiamo conoscere la categoria e crescere i giovani. Probabilmente avremmo meritato qualcosa in più, ma abbiamo tutto il tempo per andarcelo a riprendere".

I calciatori in gare così escono dal campo con un grande rammarico?

"A parte la partita di Lecce, la squadra ha sempre fatto la prestazione. Poi se ci si limita ai risultati si possono mettere in dubbio giocatori e allenatori, ma noi abbiamo gran fiducia in loro. Se ci sarà la possibilità interverremo. Oggi però siamo stati sempre in partita, andremo a riprenderci quello che meritiamo".