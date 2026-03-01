Como, segreto svelato: l'obiettivo è la Champions. Jesus Rodriguez boom, con Diao in più

Fioccano buone notizie in casa Como dopo il 3-1 inferto al Lecce. Cesc Fabregas infatti con il tris calato ai giallorossi di Eusebio Di Francesco al Sinigaglia ha avuto delle risposte importanti dalla squadra. In primis in termini di reazione al gol di Coulibaly subito e la volontà dei biancoblù di alzare subito i ritmi per ribaltare la partita e riportarla dal proprio lato. Poi l'esplosione definitiva di Jesus Rodriguez, così come il ritorno tanto atteso di Assane Diao e il +2 sulla Juventus al quinto posto in classifica. Ma non solo.

Jesus Rodriguez, ora si ragiona

Avrà anche impiegato 27 giornate a sbloccarsi in campionato, ma il primo gol in Serie A in carriera rimarrà impresso nella mente. Cercato e voluto con tutte le proprie forze, partita dopo partita. La doppietta al Sassuolo in Coppa Italia non bastava ed è diventato il Lecce la sua prima vittima sacrificale. Questo al netto del suo settimo assist stagionale che lo rilancia definitivamente dopo essere stato eclissato dal boom di Baturina nel mese di gennaio. Con il gioco espresso dal Como ora potrebbe venire il bello, perché se anche gli esterni cominciano a segnare l'arsenale offensivo di Fabregas diventa notevole.

Riecco Diao

Sono passati 75 giorni dall'ultima volta che Diao aveva messo piede in campo, esattamente nella trasferta di Roma con ko e infortunio (lesione muscolare di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra) che gli è costato la Coppa d'Africa, qualche scintilla tra Fabregas e il CT Thiaw, oltre che il primo possibile trofeo in carriera. Sarà per un'altra volta, "mi spiace non essere potuto andare là con i miei compagni però alla fine loro hanno vinto ed è come se abbia vinto anche io", ha raccontato in conferenza stampa. A maggior ragione dopo l'uscita pubblica di Jesus Rodriguez che ha scoperchiato il vaso di Pandora e rivelato l'obiettivo reale del Como questa stagione: "Vogliamo andare in Champions". Più chiaro di così...