Como-Sassuolo, le formazioni ufficiali: torna Laurientè. Niente Morata c'è Douvikas
Arrivano le formazioni ufficiali di Como-Sassuolo, anticipo della 13ª giornata del campionato di Serie A.
Lagunari cambiano qualcosa rispetto alla cinquina rifiliata al Torino nel turno precedente: Vojvoda e Moreno agiranno sugli esterni di difesa, al posto di Smokic e Valle. A centrocampo spazio a Caqueret anziché Da Cunha. In avanti invece non c'è Morata bensì Douvikas.
Neroverdi che rispetto al 2-2 col Pisa cambiano due elementi: a sinistra ritrova la titolarità Doig, prendendo il posto di Candé, mentre in attacco Fadera cede la maglia a Laurienté.
Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Diego Carlos, Ramon, Moreno; Perrone, Caqueret; Addai, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi, Pinamonti, Laurientè. Allenatore: Grosso.