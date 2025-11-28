Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Como-Sassuolo, le formazioni ufficiali: torna Laurientè. Niente Morata c'è Douvikas

Como-Sassuolo, le formazioni ufficiali: torna Laurientè. Niente Morata c'è DouvikasTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Bargellini
Oggi alle 20:08Serie A
Luca Bargellini

Arrivano le formazioni ufficiali di Como-Sassuolo, anticipo della 13ª giornata del campionato di Serie A.

Lagunari cambiano qualcosa rispetto alla cinquina rifiliata al Torino nel turno precedente: Vojvoda e Moreno agiranno sugli esterni di difesa, al posto di Smokic e Valle. A centrocampo spazio a Caqueret anziché Da Cunha. In avanti invece non c'è Morata bensì Douvikas.

Neroverdi che rispetto al 2-2 col Pisa cambiano due elementi: a sinistra ritrova la titolarità Doig, prendendo il posto di Candé, mentre in attacco Fadera cede la maglia a Laurienté.

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Diego Carlos, Ramon, Moreno; Perrone, Caqueret; Addai, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi, Pinamonti, Laurientè. Allenatore: Grosso.

Articoli correlati
Il Como la sblocca in 14 minuti: Douvikas rapace d'area, 1-0 al Sassuolo Il Como la sblocca in 14 minuti: Douvikas rapace d'area, 1-0 al Sassuolo
Grosso oggi compie 48 anni, Carnevali scherza: "Spero che il Como gli faccia un regalo"... Grosso oggi compie 48 anni, Carnevali scherza: "Spero che il Como gli faccia un regalo"
Como, Cesc Fabregas: "In campo bisogna essere liberi di esprimerci, la gente vuole... Como, Cesc Fabregas: "In campo bisogna essere liberi di esprimerci, la gente vuole divertirsi"
Altre notizie Serie A
Coric e la Roma: "Mi dicevano: 'Crediamo in te'. Ma non mi facevano mai giocare" TMWCoric e la Roma: "Mi dicevano: 'Crediamo in te'. Ma non mi facevano mai giocare"
Ceravolo: “Roma-Napoli senza favorita. Sarà una gara tattica decisa dai dettagli”... Ceravolo: “Roma-Napoli senza favorita. Sarà una gara tattica decisa dai dettagli”
Il Como la sblocca in 14 minuti: Douvikas rapace d'area, 1-0 al Sassuolo Il Como la sblocca in 14 minuti: Douvikas rapace d'area, 1-0 al Sassuolo
Totti: "Con Spalletti torneremo su quanto è successo. Voglio sapere come sono andate... Totti: "Con Spalletti torneremo su quanto è successo. Voglio sapere come sono andate le cose"
Grosso oggi compie 48 anni, Carnevali scherza: "Spero che il Como gli faccia un regalo"... Grosso oggi compie 48 anni, Carnevali scherza: "Spero che il Como gli faccia un regalo"
Como, Cesc Fabregas: "In campo bisogna essere liberi di esprimerci, la gente vuole... Como, Cesc Fabregas: "In campo bisogna essere liberi di esprimerci, la gente vuole divertirsi"
Sassuolo, Kone: "Siamo venuti a Como con un piano intelligente, non con un piano... Sassuolo, Kone: "Siamo venuti a Como con un piano intelligente, non con un piano difensivo"
Como, Jacobo Ramon: "Altri tre punti dopo il Torino, abbiamo studiato bene il Sassuolo"... Como, Jacobo Ramon: "Altri tre punti dopo il Torino, abbiamo studiato bene il Sassuolo"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Sarà la grande estate dei portieri sul mercato. Tutte le big sono pronte a cambiare ma chi lo farà davvero? Nessuno è al sicuro e c'è un grande nome che farà scattare il domino: è la decisione sul rinnovo di contratto col Milan di Mike Maignan
Le più lette
1 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Palladini saluta la Sambenedettese
3 Ranking UEFA per il 5° posto Champions, l'Italia si avvicina alla seconda posizione
4 Panchine Serie B 2025/26: per il post Caserta, il Bari ha puntato sul ritorno di Vivarini
5 Insigne-Lazio, è fatta: l'ingaggio e quando può arrivare. Zaccagni può partire in un caso
Ora in radio
Repliche 20:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance Luis Henrique nell'Inter, gioca Conceicao
Immagine top news n.1 Ante Coric è tornato: "A Malta inizio di una nuova fase. Avevo pensato di smettere"
Immagine top news n.2 David Luiz segna, Pafos sogna: viaggio dentro la rivoluzione silenziosa di Cristiano Giaretta
Immagine top news n.3 Il caso Rimini ennesima ferita per il calcio italiano. FIGC e Covisoc: le regole siano più severe
Immagine top news n.4 Il giorno speciale di Alessandro Altobelli, cuore Inter e leggenda azzurra. Spillo festeggia 70 anni
Immagine top news n.5 Ranking UEFA per il 5° posto Champions, l'Italia si avvicina alla seconda posizione
Immagine top news n.6 El Aynaoui alla Roma sta diventando qualcosa di più di una costosa seconda scelta
Immagine top news n.7 Così le top leghe europee nelle Coppe - A sorpresa svettano Ligue 1 e Serie A
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine news podcast n.2 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
Immagine news podcast n.3 La mano di Allegri sul futuro del Milan. Così accelera i rinnovi
Immagine news podcast n.4 I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagliari duro sull’esclusione del Rimini: “Inconcepibile, servono controlli più severi”
Immagine news Altre Notizie n.2 Fiorentina e lo sfogo di Dzeko nel post-AEK: il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, attento alla Roma. Fiorentina, Dzeko ha sbagliato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ceravolo: “Roma-Napoli senza favorita. Sarà una gara tattica decisa dai dettagli”
Immagine news Serie A n.2 Il Como la sblocca in 14 minuti: Douvikas rapace d'area, 1-0 al Sassuolo
Immagine news Serie A n.3 Totti: "Con Spalletti torneremo su quanto è successo. Voglio sapere come sono andate le cose"
Immagine news Serie A n.4 Grosso oggi compie 48 anni, Carnevali scherza: "Spero che il Como gli faccia un regalo"
Immagine news Serie A n.5 Como, Cesc Fabregas: "In campo bisogna essere liberi di esprimerci, la gente vuole divertirsi"
Immagine news Serie A n.6 Sassuolo, Kone: "Siamo venuti a Como con un piano intelligente, non con un piano difensivo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara-Padova, i convocati di Andreoletti: out Lasagna, si rivede Baselli
Immagine news Serie B n.2 Sudtirol-Avellino, i convocati di Castori: ci sono Italeng e Pietrangeli
Immagine news Serie B n.3 Palermo, Vasic fuori dai titolari: partirà dalla panchina dopo l'ottima prestazione con l'Entella
Immagine news Serie B n.4 Pescara-Padova, i convocati di Gorgone: prima chiamata per Faraoni
Immagine news Serie B n.5 Modena, doppia assenza contro il Cesena: assenti Di Mariano e Dellavalle
Immagine news Serie B n.6 Cesena-Modena, formazioni ufficiali: Shpendi sfida Defrel, Di Mariano out per febbre
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Rimini escluso, Bellodi: "Situazione imbarazzante, non abbiamo più fiducia nel sistema"
Immagine news Serie C n.2 La Triestina ricorre contro la FIGC per la conferma della penalizzazione di 13 punti
Immagine news Serie C n.3 Pagliari duro sull’esclusione del Rimini: “Inconcepibile, servono controlli più severi”
Immagine news Serie C n.4 Coppa Italia Serie C, sono 10 i giocatori fermati per un turno
Immagine news Serie C n.5 Rimini escluso, Biagioni: "Il sistema dei controlli è ridicolo, si sapeva dall'estate"
Immagine news Serie C n.6 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Palladini saluta la Sambenedettese
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Lazio, Allegri pronto a confermarsi contro le grandi
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Cagliari, bianconeri favoriti e Vlahovic pronto a colpire ancora
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Sassuolo, in palio punti pesanti per il sogno Europa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como femminile al Sinigaglia, Mazzantini: "Grande investimento della società per il settore"
Immagine news Calcio femminile n.2 Tutto pronto per la sfida agli USA: nella notte la prima delle due amichevoli dell'Italia
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia femminile, Linari: "Sono queste le gare che ci permettono di fare esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia femminile, Soncin: "Possiamo giocarcela con squadre che sembrava impossibile battere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Cantore e l'esperienza USA: "Qui calcio più fisico e meno tattico. La mia velocità è dimezzata"
Immagine news Calcio femminile n.6 Il Tardini apre nuovamente al calcio femminile: ospiterà Parma-Lazio di Coppa Italia
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…