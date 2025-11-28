Venezia-Mantova, i convocati di Stroppa: torna a disposizione Haps
Sono 24 i giocatori convocati dal tecnico Giovanni Stroppa per la giornata 14 di Serie BKT 25/26, che vedrà il Venezia FC affrontare il Mantova, domani alle ore 15:00 allo Stadio Pier Luigi Penzo.
Portieri:
Matteo Grandi, Stefano Minelli, Filip Stankovic.
Difensori:
Antoine Hainaut, Ridgeciano Haps, Seid Korac, Richie Sagrado, Joel Schingtienne, Ahmed Sidibé, Marin Sverko, Michael Svoboda, Michael Venturi.
Centrocampisti:
Bjarki Bjarkason, Emil Bohinen, Gianluca Busio, Mattia Compagnon, Issa Doumbia, Alfred Duncan, Nunzio Lella, Kike Perez.
Attaccanti:
Andrea Adorante, Antonio Casas, Daniel Fila, John Yeboah.
