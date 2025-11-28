Reggiana, Dionigi: "Frosinone grande squadra, ma noi siamo in salute"

Davide Dionigi, tecnico della Reggiana, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Frosinone, facendo il punto sulla situazione degli infortunati e analizzando il momento della squadra. Queste le sue parole riportate da Tuttoreggiana.com

«Abbiamo recuperato quasi tutti – ha esordito –. Stiamo monitorando Marras: lo valuteremo fino a domani insieme allo staff medico. Gli altri stanno meglio, a parte Tripaldelli e in parte Sampirisi, ma dopo uno stop lungo serve comunque un periodo di ricondizionamento fisico di una ventina di giorni».

Buone notizie arrivano da Reinhart: «Tobias sta bene, il problema al polpaccio è rientrato. Si sta allenando con intensità, dovremo decidere se farlo partire dall’inizio o utilizzarlo a gara in corso».

Il tecnico si è soffermato anche sul momento di Rover: «Matteo è un valore aggiunto. Ha lavorato con serietà nei momenti difficili e ora sta ritrovando sé stesso. In una fase in cui qualcuno non è al meglio, è fondamentale».

Rispetto a un mese fa la panchina offre più soluzioni: «Avere cambi è un vantaggio, anche se i rientranti non sono ancora al top. Ma ci permettono comunque nuove possibilità in vari reparti».

Sull’avversario: «Il Frosinone è in grande salute, sta disputando un campionato straordinario. Ha segnato 25 gol, gioca a uomo a tutto campo e crea problemi a tutti. Ha perso solo contro Monza e Venezia. Domani sarà una gara tosta e dovremo trovare gli accorgimenti giusti in entrambe le fasi».

Dionigi si aspetta un Frosinone molto attento dopo la buona prova granata a Carrara: «Penso di sì. A Carrara avremmo meritato di più e le squadre ora studiano con attenzione ciò che facciamo. Il Frosinone ha caratteristiche diverse dalla Carrarese, serviranno contromisure differenti. Ma stiamo bene e abbiamo lavorato forte».

Sul campionato: «Il Frosinone è la squadra del momento, ma in Serie B non si può mai dare nulla per scontato. È un torneo imprevedibile, lo dimostrano i risultati: ogni partita fa storia a sé. Non vedo squadre pronte a scappare via e sotto di noi ci sono club forti e ambiziosi».

Dopo 13 giornate il bilancio sulla Reggiana è positivo: «Stiamo facendo un percorso importante. Servono costanza e autoconvinzione. Anche nelle sconfitte siamo quasi sempre rimasti in partita».

Domani il tecnico sarà in tribuna per squalifica: «Preferisco stare in panchina, perché dal campo percepisci espressioni e sensazioni dei giocatori. Però con Sibilano ho un rapporto che dura da anni: sappiamo lavorare all’unisono. Sarò in ottime mani».

Sul piano tattico si aspetta un match bloccato: «Per me sarà una partita molto tattica, vista la maniera in cui entrambe le squadre attaccano e difendono. Però penso sarà comunque una gara bella da vedere».

Infine, una nota sulla solidità difensiva: «Stiamo subendo poco e il rientro di alcuni giocatori ha inciso. In casa abbiamo costruito un fortino. Il pubblico sarà determinante: ci spinge sempre. Fuori casa l’assenza del nostro tifo pesa di più, a Carrara magari con un sostegno maggiore quelle due-tre occasioni sarebbero entrate».