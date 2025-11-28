Sassuolo, Konè: "Classica partita che si vince soltanto giocando da squadra vera"
Ismael Konè, centrocampista del Sassuolo, ha parlato pochi minuti fa in esclusiva ai microfoni di DAZN. Ecco le sue dichiarazioni: "Bisogna essere intelligenti, affrontiamo una squadra molto qualitativa e con tanti calciatori che possono trovare la giocata in qualunque momento. E' la classica partita che si vince da gruppo, sacrificandosi tutti insieme in non possesso". Di seguito le dichiarazioni ufficiali:
COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramón, D. Carlos, Alberto Moreno; Perrone, Caqueret; Addai, Nico Paz, Jesús Rodríguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas. A disposizione: Vigorito, Čavlina, Kempf, Álex Valle, Morata, Kühn, Baturina, Posch, Da Cunha, Van der Brempt, Cerri.
SASSUOLO (4-3-3): Murić; Walukiewicz, Idzes, Muharemović, Doig; Thorstvedt, Matić, Ismaël Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso. A disposizione: Satalino, Zacchi, Candé, Volpato, Cheddira, Fadera, Moro, Coulibaly, Cas Odenthal, Macchioni, Frangella, Iannoni, Pierini.