Pescara-Padova, i convocati di Gorgone: prima chiamata per Faraoni
TUTTO mercato WEB
Giorgio Gorgone, tecnico del Pescara, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani con il Padova:
PORTIERI: Desplanches, Saio.
DIFENSORI: Capellini, Letizia, Brosco, Faraoni, Corazza, Giannini, Corbo, Gravillon.
CENTROCAMPISTI: Brandes, Meazzi, Dagasso, Valzania, Graziani, Caligara, Berardi, Kraja, Olzer.
ATTACCANTI: Di Nardo, Cangiano, Tonin, Okwonkwo, Sgarbi, Vinciguerra, Tsadjout.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Marco Conterio Sarà la grande estate dei portieri sul mercato. Tutte le big sono pronte a cambiare ma chi lo farà davvero? Nessuno è al sicuro e c'è un grande nome che farà scattare il domino: è la decisione sul rinnovo di contratto col Milan di Mike Maignan
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Il giorno speciale di Alessandro Altobelli, cuore Inter e leggenda azzurra. Spillo festeggia 70 anni
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile