Modena, doppia assenza contro il Cesena: assenti Di Mariano e Dellavalle
Il Modena ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali il forfait di Francesco Di Mariano e Alessandro Dellavalle per la partita contro il Cesena.
Di Mariano è stato costretto allo stop a causa di un improvviso attacco febbrile, mentre Dellavalle ha lasciato il ritiro – in accordo con la società – per assistere alla nascita imminente della figlia.
Due assenze pesanti per mister Sottil, soprattutto perché arrivate a ridosso del fischio d’inizio.
